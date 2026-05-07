Camion sbanda, camionista virale sui social beccato al telefono: patente sospesa L'uomo fermato dalla Polizia Stradale di Benevento mentre utilizzava il cellulare e senza cintura

Continua l’attività di prevenzione della Polizia di Stato per garantire la sicurezza della circolazione stradale e il rispetto delle norme di prudenza e di diligenza stabilite dal Codice della Strada.

In particolare nel corso di un ordinario servizio di vigilanza stradale lungo la Statale Telesina, una pattuglia della Polizia Stradale di Benevento ha notato un mezzo pesante che procedeva sbandando. Gli agetni hanno quindi intimato l'alt al conducente sorpreso mentre usava il cellulare e senza cintura di sicurezza e per questo multato. Per il camionista anche la sospensione della patente di guida.

Dal controllo è emerso che il conducente è noto sui social, in quanto autore di video dichiaratamente contrari alle norme di comportamento previste dal Codice della Strada.