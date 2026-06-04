Benevento, NdC: "Il Pd sannita si sta sgretolando, noi avanti con serietà" La nota del partito mastelliano in vista delle elezioni del presidente della Provincia

"Il Pd sannita si sta sgretolando. Ancorché conserviamo l'abitudine di non guardare in casa d'altri, è pur vero che è impossibile non prendere atto che ormai nel Sannio i dem sono al cupio dissolvi: il sindaco di Foiano e già consigliere provinciale, come si apprende, ha detto addio al partito, quello di Calvi ne prende le distanze. Restano pochi giapponesi nella foresta, come i consiglieri di minoranza al Comune", lo scrive in una nota il coordinamento provinciale di Noi di Centro. "Questo inesorabile indebolimento non ci sorprende: abbiamo denunciato che il culto della sconfitta in politica non può avere efficacia, né gli ostracismi ad personam, né un'opacità sulle alleanze. Noi andiamo per la nostra strada finora vincente. Per le elezioni del Presidente della Provincia, assistiamo basiti alle voci di accordi possibili tra la destra-destra e il Pd: sarebbe un caso nazionale, una bizzarria che denunceremmo anche ai tavoli regionali. Ma certo non intimorirebbe nessuno. Già a Sant'Agata dei Goti non ha funzionato, l'appoggio di FdI al candidato sconfitto del Pd. Con un accordicchio del genere, il copione probabilmente si ripeterebbe su scala provinciale, dove noi di NdC dialogheremo con serietà politico-istituzionale con gli amministratori che hanno intelligenza politica per consolidare nelle urne, di secondo grado, la presidenza Lombardi", conclude il partito mastelliano.