Programma GOL, Bepy Izzo: "Ottimo lavoro di Saggese" Il segretario provinciale: "Presto ci confronteremo con l'Assessore sui territori"

Via libera dalla Giunta regionale della Campania alla delibera che proroga di ulteriori tre mensilità i tirocini di inclusione sociale nell'ambito del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori). Un provvedimento fortemente atteso sul territorio e accolto con grande favore da Italia Viva Benevento.

Sulla misura è intervenuto direttamente Bepy Izzo, segretario provinciale del partito, che ha espresso forte soddisfazione per la linea adottata a Palazzo Santa Lucia: «Si tratta di un importante provvedimento adottato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Lavoro e Formazione, Angelica Saggese. Questa proroga garantisce per i prossimi mesi il completamento delle attività già avviate dai tirocinanti presso gli enti ospitanti, permettendo loro di consolidare le proprie competenze e accrescendo sensibilmente le possibilità di un futuro accesso al lavoro».

Il segretario provinciale ha poi voluto rivolgere un ringraziamento esplicito ai vertici dell'assessorato: «Ringraziamo l'Assessore Saggese per la sensibilità e l'impegno profuso in Giunta regionale per un provvedimento molto atteso anche dalle Amministrazioni locali, che in questi mesi hanno ospitato e coordinato i percorsi formativi».

Il via libera alla delibera sarà anche l'occasione per avviare una serie di focus tematici nel Sannio. «Avremo presto la possibilità di confrontarci direttamente con l'Assessore Saggese – conclude Bepy Izzo – e condividere delle iniziative nei diversi appuntamenti che stiamo predisponendo in Provincia di Benevento. Siamo convinti che la presenza costante sui territori e la conoscenza approfondita delle loro peculiarità rappresentino il miglior volano per orientare le politiche regionali verso scelte utili ai bisogni reali delle Comunità e, soprattutto, dei cittadini più fragili».