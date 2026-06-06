Aree interne, Matera (FdI): "Tema delicato, da tenere acceso ogni giorno" Le parole del senatore nell'ambito della festa tricolore svoltasi ad Apice

Le aree interne come sfida strategica per il Sannio e il Mezzogiorno, ma anche il richiamo all’unità del centrodestra. Sono stati questi i temi al centro della prima giornata della Festa Tricolore Provinciale di Fratelli d’Italia ad Apice. Ad aprire i lavori sono stati il coordinatore cittadino Filippo Iebba e il vicecoordinatore Saverio Principe, che hanno evidenziato la necessità “di valorizzare i territori, contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità per i giovani”. Il senatore Domenico Matera ha sottolineato che la questione delle aree interne riguarda tutte le istituzioni e tutte le forze politiche, ribadendo la necessità di un lavoro comune per trasformare le potenzialità dei territori in occasioni di crescita: "È un momento particolare. Dopo tanti anni, la politica torna nelle piazze. Abbiamo immaginato di riaccendere il contatto diretto con i cittadini, perché oggi gran parte della vita si svolge sui social e si è perso quel rapporto umano che un tempo caratterizzava il confronto politico. Noi vogliamo riportare la politica tra la gente, nei luoghi reali, ad ascoltare e confrontarsi. Parliamo anche delle eccellenze dello sport sannita. C'è il presidente Vigorito, che ha restituito orgoglio e prestigio alla città riportando il Benevento in Serie B. In questi anni ci ha abituato a grandi imprese e a risultati importanti; ci auguriamo che il prossimo anno possa essere quello del ritorno in Serie A. Il tema delle aree interne è particolarmente delicato. Troppo spesso si assiste a uno scaricabarile di responsabilità tra i diversi livelli di governo, senza capire con chiarezza dove debbano essere assunte le decisioni e chi debba intervenire concretamente. Noi paghiamo le conseguenze di decenni di politiche che hanno progressivamente dimenticato le aree interne e, in particolare, il territorio del Fortore. Si tratta di una questione che riguarda l'intero Paese: non siamo gli unici a vivere queste difficoltà. Proprio per questo è fondamentale continuare a parlarne. È un tema che vogliamo mantenere al centro del dibattito ogni giorno dell'anno, perché il divario che oggi separa le aree interne dalle zone costiere deve essere colmato attraverso investimenti, servizi e opportunità".

Al confronto sulle prospettive di sviluppo delle aree interne, moderato da Giovanni Barretta, Presidente Comitato Tecnico Intergruppo Parlamentare "Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori", hanno partecipato Giuseppe Fabbricatore, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania FdI, Luigi Barone, Presidente Eutilia S.p.A., Pasquale Tarricone, Segretario Provinciale Sannita PLD, Mario Ferraro, Rappresentante Regionale FdI per le aree interne. Nel corso della giornata spazio anche allo sport sannita, con la presenza del presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito e la premiazione di giovani talenti del territorio. A chiudere la manifestazione è stato l’europarlamentare Alberico Gambino, che ha richiamato “il valore della compattezza del centrodestra e la necessità di tradurre la stabilità politica in risposte per il Mezzogiorno e le aree più fragili del Paese”