Programma Gol, Errico (FI): La Regione chiarisca subito i ritardi nei pagamenti Il consigliere regionale Errico all’assessore interroga l'assessore Saggese

Blocchi nei pagamenti, ritardi amministrativi e crescente incertezza per centinaia di beneficiari del Programma Gol in diversi territori della Campania. È questo il tema al centro dell’interrogazione presentata dal consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico all’assessore regionale al Lavoro Angelica Saggese, in vista del Question Time in Consiglio regionale. L’iniziativa nasce dalle numerose segnalazioni provenienti da diversi Comuni campani, dove i tirocinanti impegnati nei percorsi del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori denunciano il mancato pagamento delle indennità mensili previste, con pesanti ripercussioni economiche su persone già in condizioni di fragilità. “Il Programma Gol rappresenta uno degli strumenti più importanti di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale destinati ai cittadini più vulnerabili- dichiara Fernando Errico- Proprio per questo non può trasformarsi in un percorso caratterizzato da ritardi, incertezze e assenza di risposte. È necessario che la Regione Campania faccia piena luce sulle cause che stanno determinando il blocco delle liquidazioni e indichi tempi certi per il ripristino della regolarità dei pagamenti”. Secondo le segnalazioni raccolte, in diversi territori regionali numerosi beneficiari avrebbero ricevuto soltanto un primo pagamento parziale, senza poi percepire le successive indennità maturate. In alcuni casi i ritardi si protraggono ormai da oltre quattro mesi, aggravando una situazione economica già particolarmente delicata. Le amministrazioni comunali interessate, pur avendo trasmesso la documentazione richiesta e sollecitato ripetutamente gli uffici regionali competenti, non hanno finora ricevuto indicazioni puntuali sulle cause dei ritardi né sulle tempistiche previste per lo sblocco delle erogazioni. A rendere ancora più complesso il quadro è intervenuta la proroga trimestrale delle attività disposta dalla Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 384/2026. “I Comuni- osserva Errico- si trovano oggi in una situazione di forte difficoltà. Da un lato devono garantire la continuità delle attività previste dal Programma Gol, dall’altro non sono nelle condizioni di fornire ai beneficiari alcuna certezza sul pagamento delle indennità già maturate. È una situazione che genera sfiducia nei confronti delle istituzioni e mette in seria difficoltà gli enti locali”. Attraverso l’interrogazione, il consigliere regionale chiede alla Giunta di chiarire quali siano gli ostacoli di natura amministrativa, procedurale o finanziaria che stanno rallentando le liquidazioni, di indicare una data certa entro la quale saranno corrisposte tutte le mensilità arretrate e di assicurare un sistema che garantisca la continuità dei pagamenti per evitare il ripetersi di simili criticità. “Non si può costruire una politica attiva del lavoro credibile lasciando lavoratori e Comuni nell’incertezza- conclude Errico- la Regione Campania intervenga con urgenza, ristabilisca la regolarità delle erogazioni e restituisca fiducia a chi ha aderito a un programma pensato per favorire l’inclusione e il reinserimento lavorativo, non per creare ulteriori difficoltà”.