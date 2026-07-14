"Messaggio vocale inopportuno", 45 giorni di squalifica per Tumminello La decisione della Procura Federale dopo il patteggiamento. I fatti risalgono al match col Monopoli

45 giorni di squalifica per Tumminello e 15euro di ammenda. È quanto deciso dalla Procura della Figc in seguito a un accordo di patteggiamento, relativo al procedimento disciplinare nei confronti del calciatore giallorosso, per un fatto avvenuto prima del match di campionato tra Monopoli e Benevento, giocato lo scorso 24 marzo. Il Benevento Calcio, invece, è stato condannato al pagamento di un'ammenda di mille euro a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio tesserato. Tumminello, come molti ricorderanno, non giocò quel match. Il procedimento era stato aperto nei confronti di Tumminello “in quanto, - si legge nella nota della Procura Federale - dopo aver cercato di contattare telefonicamente due volte il sig. B. e pur avendo ricevuto da quest’ultimo un messaggio vocale WhatsApp, nel quale il sig. B. riferiva l’inopportunità di sentirsi telefonicamente nell’imminenza della gara di campionato Monopoli-Benevento, inviava al sig. B. un messaggio vocale dal contenuto inopportuno”. Tumminello salterà i primi impegni ufficiali del Benevento Calcio.