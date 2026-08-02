Pensiline, Ambrosone: "Al Rione Libertà ci sono" "Presto una ricognizione complessiva nei rioni e nelle contrade"

Arriva a stretto giro la risposta alle sollecitazioni lanciate da Civico 22 sulla questione della carenza delle pensiline degli autobus al Rione Libertà.

"Il Rione Libertà è assolutamente fornito di pensiline, non c'è nessuna manchevolezza come si vuole strumentalmente fare credere. Per le nuove fermate l'azienda opererà una accurata ricognizione e saranno integrate ovunque non solo nei rioni ma anche nelle contrade. L'Air è un'azienda di grande solidità e opera in questo settore con successo da anni: non ci sono dubbi di sorta sulla sua provata efficienza e l'amministrazione monitorerà attentamente come sempre", lo scrive in una nota l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone.

"Come sa bene anche chi si occupa di impresa nei settori della solidarietà e dei fragili, i risultati arrivano ma con la gradualità giusta e il tempo giusto: così anche nel delicato settore del trasporto pubblico, dove questa Amministrazione ha compiuto, lo dico e lo ribadisco, un altro eccezionale miracolo politico, amministrativo e istituzionale".