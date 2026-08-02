Castelvenere, al via la "Festa del Vino". Di Santo: "Superiamo i campanilismi" Il primo cittadino del comune sannite: "Il vino torna a essere protagonista"

Aprirsi al territorio e fungere da vetrina alle più prestigiose etichette dei vini del Sannio. Resta questo l’obiettivo della quarantaquattresima edizione della “Festa del Vino” di Castelvenere, il comune più “vitato” d’Italia, promossa ed organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco dal 19 al 23 agosto prossimo. “Il vino – dice il sindaco Alessandro Di Santo - torna ad essere protagonista all’interno delle caratteristiche cantine tufacee immerse nel suggestivo borgo medievale che quest’anno continuerà ad ospitare anche aziende non di Castelvenere, ma esclusivamente provenienti dalla provincia di Benevento. L’obiettivo è di superare campanilismi che non giovano a nessuno perché insieme si vince e si può andare lontano ” . Tante sono le novità per la “Festa del Vino” 2026 durante la quale non mancheranno sorprese: si comincia, per la gioia di migliaia di fan, con il dj set del rapper napoletano Coco che si esibirà il 22 agosto (ore 22,30) nel Teatro comunale all’aperto al termine della cerimonia spettacolo del “Premio Radici”. CoCo, pseudonimo di Corrado Migliano (classe ’88), è un rapper e cantautore italiano, originario di Napoli, che vanta numerosi successi, come l’ultimo brano "Soltanto tu" pubblicato solo tre settimane fa all'interno dell'EP “Non ho bisogno di niente”. “CoCo – dicono gli organizzatori - è solo la prima sorpresa che abbiamo voluto riservare ai visitatori della Festa del Vino di Castelvenere. Ce ne saranno diverse e per tutti i gusti”.