A Telese Terme "I suoni si Sillene. La musica nella terra delle acque" Il concerto è in programma il 3 agosto presso l'Anfiteatro

Lunedì 3 agosto, alle ore 21.15, l’Anfiteatro delle Terme di Telese ospiterà un concerto esclusivo dell’Orchestra Giovanile della Magna Grecia, diretta dal Maestro Piero Romano. Il programma della serata prevede l'esecuzione di due capolavori europei del repertorio tardo-romantico e novecentesco. La prima parte del concerto sarà dedicata a Jean Sibelius: del compositore finlandese si potranno ascoltare la celebre e malinconica Valse Triste e la popolare Karelia Suite (articolata nei tre movimenti Intermezzo, Ballade e Alla Marcia), il cui travolgente Intermezzo è spesso utilizzato in colonne sonore cinematografiche e televisive. Seguirà, in chiusura di serata, la monumentale Sinfonia n. 8 del compositore ceco Antonín Dvorák, nei suoi caratteristici movimenti (Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso, Molto vivace e Allegro ma non troppo).

Il Festival "I suoni di Sillene"

L'evento si inserisce nel prestigioso cartellone del Festival “I suoni di Sillene. La musica nelle terre delle acque”, ideato e diretto dal Maestro Paolo Ponziano Ciardi. La rassegna, alla sua quinta stagione, ispirata al mito della ninfa Sillene è nata in Toscana a Chianciano Terme e va coinvolgendo altre storiche località termali – Casciana Terme e Telese Terme -coniugando musica e benessere.

Un'eccellenza musicale in forte ascesa nazionale

L'appuntamento di Telese Terme arriva in un momento di straordinario slancio e visibilità per l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia. La formazione attuale è il risultato di una selezione record avvenuta a gennaio 2026, che ha visto oltre 170 candidature di giovani musicisti (tra i 14 e i 25 anni) provenienti da sette regioni italiane: Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Abruzzo, Marche e Sicilia. Questo progetto non rappresenta solo una vetrina concertistica ma una vera e propria piattaforma di crescita professionale, dialogo e formazione, considerata oggi un fiore all'occhiello del panorama musicale giovanile italiano ed internazionale. L'eccellenza e il prestigio dell'ensemble confermano il valore di un'iniziativa capace di unire l'alta formazione artistica alla valorizzazione culturale dei territori, offrendo al pubblico un'esperienza musicale di assoluto spessore.