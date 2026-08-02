Benevento, due giorni di riposo. Ma Verdi torna subito al lavoro Il neo acquisto giallorosso ha bisogno di mettersi al passo dei compagni e torna subito in campo

Due giorni di meritato riposo per la truppa di Floro Flores, ma non per tutti. All'Imbriani si continuerà a sudare e a lavorare. Già da oggi ancora sedute per gli elementi che non sono andati in ritiro (Starita, Ferrara, Panzarino, Cantisani), per gli infortunati (Del Gaudio, Ricci, Simonetti, con percorsi personalizzati) e per Simone Verdi, che finora si è allenato da solo e che ha bisogno di tanto lavoro per ridurre il gap fisico con i suoi nuovi compagni. Ieri Floro gli ha regalato 13 minuti di partita contro il Frosinone, ma sembra evidente che il fortissimo trequartista di Broni (provincia di Pavia) abbia l'esigenza di lavorare con preparatori specifici che possano consentirgli di rimettersi in sesto già per l'inizio del campionato, quando sarà il maggior deputato a sostituire Tumminello da “sottopunta” a ridosso di Salvemini.

Martedì la truppa al completo si ritroverà all'Imbriani per la ripresa della preparazione in vista del primo impegno ufficiale della stagione al Vigorito contro il Ravenna di Mandorlini (domenica 9 agosto, ore 21).