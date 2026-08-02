Giugliano e Battista, il meglio della "babylandia" giallorossa Catapultati in un ruolo diverso in ritiro a Cascia, hanno offerto un saggio delle loro qualità

36 anni in due e la voglia di spaccare il mondo. I tifosi giallorossi hanno potuto scoprire in questa breve tournèe “casciana”, due ragazzini della “cantera” giallorossa, che sembravano poter essere solo due mascottes e che invece si sono saputi ritagliare uno spazio importante. Marco Giugliano e Vincenzo Battista, entrambi classe 2008, tutti e due plasmati nel vivaio giallorosso proprio da Antonio Floro Flores, sin da quella splendida avventura dell'assalto allo scudetto nell'Under 17 giallorossa (perso in finale con la Ternana). Ci sarebbe stato anche il terzo baby in questo ritiro in Valnerina, Matteo Del Gaudio (hanno firmato il loro primo contratto da professionista tutti e tre insieme), ma il sorrentino è stato bloccato in città da un infortunio.

Dicevamo di Giugliano e Battista. Il primo, nolano di nascita, attaccante d'area, all'occorrenza anche trequartista, 29 partite e 11 gol nel campionato Primavera, col vizietto delle reti su punizione, una sentenza quando si accomoda il pallone al limite dell'area. L'esordio in serie C contro il Cerignola, all'ultima di campionato.

L'altro, Battista, esterno d'attacco sulla corsia di destra, uno stantuffo inesauribile, bravo a saltare l'uomo e a inserirsi, facendo anche gol (tre in 13 presenze con la Primavera). E' cresciuto nell'Accademia F6 a Salerno, quella fondata dall'ex granata Salvatore Fresi.

Floro, che li conosce molto bene, ha approfittato di loro per colmare il vuoto dell'esterno a sinistra. Un ruolo che non doveva essere proprio nelle loro corde, ma che hanno interpretato benissimo. Più abituato Battista che quel ruolo lo ha ricoperto spesso sull'altra corsia, meno Giugliano, trasformato da prima punta a esterno tuttofare. La riprova di una grande duttilità e di tante qualità. Il Benevento, insomma, torna da Cascia con due certezze n più (tre se consideriamo anche Del Gaudio, che pure ha già fatto il suo esordio in C a Giugliano): sa che quando servirà potrà contare sui suoi giovanissimi senza alcuna remora.

Nella foto di Taddeo inn alto, Battista in una percussione a sinistra contro il Frosinone. In basso Marco Giugliano, sempre nella sfida coi ciociari