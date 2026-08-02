Successo per la IV Rassegna "A Benevento... 'o Teatro è... A 'u Sacramento" La rappresentazione è stata organizzata dalla compagnia "Matt'... Attori"

Sabato sera è andata in scena, presso l’Arena dell’Arco del Sacramento, la quinta rappresentazione teatrale della IV Rassegna “A Benevento… ‘o Teatro è… A ‘u Sacramento”, organizzata dalla compagnia “Matt’…Atttori” di Benevento. Dinanzi a un pubblico numeroso, si è esibita la compagnia “I Pappici” di Salerno con “’A Figliata”, commedia in due atti di Raffaele Viviani (1924), diretta da Rosita Sabetta e interpretata sull’Arena dalla stessa Rosita Sabetta (‘Ngiulina) e da Luigi Tarabbo (don Gennaro), Bruno Rocco, Beatrice Eccli, Ivana Cocco, Angelo Auciello, Francesco Tommasino, Luigi Prete, Dora Milo, Monica Frusciante e Antonio Carinci. Don Gennaro sta per diventare padre. Durante la notte del travaglio, inizia a serpeggiare la voce che in realtà il nascituro sia figlio di un precedente fidanzato della partoriente, il quale si presenta in casa accolto con tutti gli onori dall'ignaro Don Gennaro. Ecco allora le occhiatacce della portiera, i gesti larghi e generosi del finto padre, l'imbarazzo del vero genitore che si ritrova a fare da padrino. Trascorsa una settimana, durante i festeggiamenti per il battesimo del piccolo nato, le voci di quartiere giungono fino all'uomo che dovrà, suo malgrado, accettare quella realtà che, pure essendone forse già conscio, non aveva voluto vedere. Con la magia dei suoi personaggi, disegnati con la perizia di chi conosce profondamente la duplicità dell'anima partenopea, "'A Figliata" è un'opera sorprendente. Le voci di quartiere che incessanti creano e disfano la vita delle persone ci dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto Viviani sia stato un precursore dei suoi tempi. Prossimo appuntamento sabato 8 agosto 2026, sempre alle ore 21,00, con “Via Convento” che sarà portata in scena dalla compagnia teatrale “Compagnia Stabile” di Bellizzi (Sa). “Lo spettacolo racconta la storia di Don Gennaro affrontando il tema della paternità e la difficoltà di accettare realtà che si vogliono ignorare. Voglio sottolineare che girando per la Città di Benevento si possono trovare degli scorci suggestivi che raccontano una grande, una grandissima storia che forse andrebbe sottolineata in maniera più pedissequa perché è realmente un posto bellissimo dove trascorrere il proprio tempo”, ha sottolineato Rosita Sabetta, attrice della compagnia I Pappici di Salerno.