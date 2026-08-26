Sicurezza e vivibilità, De Stasio: "Benevento deve cambiare passo" La consigliera chiede più videosorveglianza e controlli in centro

"Gli ultimi episodi verificatisi in città, tra cui l’aggressione a piazza Roma, la vandalizzazione di arredi urbani in piazza Risorgimento, la rissa in Viale Principe di Napoli, ripropongono il problema della sicurezza e della conseguente vivibilità". Lo riporta Rosetta De Stasio, consigliera comunale del Comune di Benevento che prosegue: "Nella commissione consiliare Patrimonio ho chiesto la convocazione del Comandante dei Vigili Urbani al fine di avere notizie ed informazioni circa il funzionamento ed il monitoraggio delle videocamere esistenti, e dell’Assessore e Dirigente competente per l’installazione di ulteriori videocamere nelle varie zone della città. Già in passato mi sono soffermata su tale problema invitando l’Amministrazione a predisporre l’installazione delle suddette videocamere, con preventivo accantonamento delle somme necessarie, oltre alla programmazione di un monitoraggio costante ed efficiente delle stesse. Inoltre, come già proposto in precedenza, evidenzio la necessità di un controllo da parte delle forze dell’Ordine da effettuarsi in modo diverso, ad esempio girando a piedi, o con mezzi agili e veloci, nel centro storico. Il passaggio con autovettura, peraltro limitato al Corso Garibaldi, non risulta molto efficace e non risolve il problema delle traverse laterali della zona dove i malintenzionati possono agire più o meno indisturbati. Il problema della sicurezza è certamente prioritario in una città di piccole dimensioni come la nostra, e peraltro non difficile da affrontare e risolvere, considerata la tipologia del territorio comunale e le vie di accesso alla città. Il vantaggio di vivere in una città come Benevento dovrebbe essere innanzitutto quello di poter vivere in serenità e tranquillità, oltre che in modo salutare. Chi amministra ha il dovere di consentire alla nostra città di essere appetibile anche e soprattutto da tale punto di vista. Ben vengano le opere, a condizione che siano terminate e successivamente mantenute e curate, ma la sicurezza dei cittadini e dei turisti è requisito fondamentale ed indispensabile per la crescita e lo sviluppo del territorio. Invece di accumulare “debiti fuori bilancio” dovuti molto spesso a superficialità e “distrazione”, andrebbero investiti i soldi per ottenere un controllo efficace della città, sia con strumenti idonei (videocamere) che con personale a questo dedicato. Così come andrebbero previsti investimenti per la cura e manutenzione del verde, dell’ambiente e dei monumenti ed arredi urbani. Ovviamente è necessaria una programmazione in tal senso, non essendo possibile né utile cercare di arginare il problema solo allorquando si pone con episodi che ci vedono spettatori inermi ed attoniti. Chi si prepara ad amministrare questa città, essendo l’attuale amministrazione ormai agli sgoccioli, dovrà fare i conti innanzitutto con un progetto serio di città sicura e vivibile, in grado di attrarre investimenti compatibili con il nostro tessuto sociale, ma soprattutto in grado di rendere i cittadini fieri di abitare a Benevento. Non è facile, ma è certamente possibile! E’ una questione di scelte, di priorità, di programmazione, di competenza. Benevento può crescere se riesce a staccarsi una volta per tutte da vecchi retaggi clientelari e semifeudali che l’hanno tenuta per troppo tempo prigioniera".

"Viabilità, proposto il transito grautito dei mezzi elettrici"

De Stasio ha proseguito parlando di viabilità: "Nella commissione consiliare Turismo e Patrimonio è stato approvato, nella seduta del 12 Agosto scorso, il regolamento sull’accesso, transito e permessi in centro storico.Ora il regolamento dovrà passare alla Commissione Affari Istituzionali e poi in Consiglio comunale per la definitiva approvazione. La proposta da me formulata, e condivisa dagli altri componenti la commissione, consiste nel permettere ai mezzi elettrici pubblici di transitare sempre e gratuitamente nel centro storico della città, effettuando eventuali soste in posti da definire. Ciò al fine di facilitare l’accesso dei cittadini al centro storico in modo che essi possano frequentare gli esercizi commerciali ivi ubicati o possano fare una semplice passeggiata. Naturalmente i mezzi pubblici dovranno essere acquistati e/o predisposti dal Comune, ma questa proposta, se realizzata, potrebbe dare ossigeno alle attività commerciali presenti in centro storico ed incentivare l’apertura di nuovi esercizi, anche in considerazione dei tanti locali chiusi in una parte della città veramente molto bella. La possibilità di accedere al centro storico con un mezzo pubblico elettrico, e quindi non inquinante, potrebbe soddisfare svariate esigente e migliorare la nostra quotidianità. Ovviamente farò di tutto per far sì che il Comune e AIR Campania, che gestisce da qualche giorno il trasporto pubblico, effettui una politica di acquisto di mezzi elettrici che, peraltro, garantirebbe anche una notevole diminuzione dell’inquinamento. Benevento deve crescere per raggiungere quella dimensione di futuro che può portarla ad essere annoverata, a buon diritto, tra le città più vivibili e più belle d’Italia".