Benevento. Violenta aggressione a piazza Roma: egiziano espulso dall'Italia La Polizia di Stato ha accompagnato il 20enne nel CPR di Bari-Palese. Ora il rimpatrio

La Polizia di Stato di Benevento nel pomeriggio di ieri ha accompagnato presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Bari Palese il cittadino straniero che nella serata del 24 agosto scorso aveva aggredito due cittadini italiani a Piazza Roma, lungo il Corso Garibaldi.

Lo straniero, di nazionalità egiziana, di 20 anni, è risultato infatti irregolarmente presente sul territorio italiano in quanto titolare di permesso di soggiorno scaduto.

Nei suoi confronti pertanto nella giornata di ieri è stato emesso decreto di espulsione del Prefetto di Benevento e contestuale decreto di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese emesso dal Questore di Benevento, dove è stato accompagnato nel pomeriggio di ieri da personale della Questura.

A suo carico, oltre all’episodio di aggressione dell'altra sera, risultano precedenti di polizia per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e per uso personale.