Benevento, Schimmenti: "Non siamo preoccupati, col Sudtirol per il riscatto" Le parole dell'attaccante nel corso di Ottogol: "Felice di vestire la maglia giallorossa"

Ospite esclusivo di Ottogol, l'attaccante Schimmenti ha parlato dopo la sconfitta rimediata dal Benevento contro il Modena. Un incontro che ha segnato il suo esordio in Serie B con la maglia giallorossa: "Non vedevo l’ora di ricominciare. Ho cercato di dare una mano negli ultimi dieci minuti, purtroppo non siamo riusciti a portare punti a casa. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, il gruppo c'è e vogliamo riscattarci subito. Sono contento di aver firmato con il Benevento. C’era stato qualcosa anche a gennaio, ma non si era concluso nulla. Sono andato forte per ricevere di nuovo la chiamata e, fortunatamente, è arrivata. Noi nuovi dobbiamo capire alcune dinamiche che chiede il mister. Inizialmente è giusto che si affidi a quelli dello scorso anno, perché lo conoscono meglio. Ce la siamo giocata alla pari contro una squadra forte come il Modena. Venti minuti di blackout ci hanno buttato giù, ma comunque abbiamo cercato di rimediare. Non siamo preoccupati, abbiamo fatto un’ottima partita. Dove mi trovo meglio in campo? Sicuramente preferisco giocare a piede invertito".