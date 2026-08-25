Ha 91 anni, chiesto il suo processo: in casa armi e munizioni non denunciate Benevento. A novembre l'udienza preliminare per un pensionato della città

Tra pochi giorni compirà 91 anni, l'augurio migliore è che non solo veda come finirà questa storia, ma che soprattutto possa raccontarla ancora per lungo tempo. Lui è un pensionato di Benevento, difeso dall'avvocato Antonio Leone, di cui la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per detenzione illegale di armi (o parti di esse) e munizioni. Il 4 novembre toccherà al gup Maria Amoruso decidere, al termine dell'udienza preliminare, se debba affrontare o meno il processo, nato da una indagine della polizia.

Secondo una prima ricostruzione, i fatti risalgono allo scorso gennaio, quando l'anziano, vista la sua età avanzata, avrebbe chiesto che gli venissero tolte tutte le armi che aveva in casa, diretta conseguenza della passione per la caccia nutrita da sempre. I problemi erano sorti quando gli agenti, nel controllare le armi che custodiva nell'abitazione, ne aveva rinvenute alcuaaa222222ne non denunciate. In particolare: una doppietta calibro 9 Flobert , una canna marca “Franchi”; un fucile semiautomatico calibro 20, , un fucile calibro 12, 24 munizioni calibro 7.65, 226 munizioni calibro 22, 15 munizioni a palla singola calibro 12. Lui aveva provato a giustificarsi sostenendo che non sapeva di dover comunicarne il possesso, ma non c'era stato nulla da fare. Da qui il sequestro e, ora, la richiesta di rinvio a giudizio.