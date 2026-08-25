Trasporti, dal 1 settembre corse bus lungo le vie Avellino, Saragat e Intorcia Mastella e Ambrosone: breve interruzione dovuta ad una decisione della precedente azienda

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore delegato ai Trasporti Luigi Ambrosone rendono noto che dal 1 settembre il servizio di trasporto urbano sarà regolarmente garantito nell'area di via Avellino, quadrante urbano Avellino-Saragat-Intorcia.

"Come ci è stato garantito dai vertici di Air in un colloquio, i bus torneranno già dal primo settembre in quella area popolosa e importante della città.

La breve interruzione, lamentata dai residenti, è stata conseguenza di un retaggio decisionale della precedente gestione. Inoltre a breve calendarizzeremo un incontro al Comune con Air per riorganizzare al meglio le corse e fare in modo che nessuna area urbana resti scoperta. L'Air e l'Amministrazione lavorano e condividono l'obiettivo di offrire un servizio completo ed efficiente", spiegano il Sindaco e l'Assessore.

