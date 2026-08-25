Verdi, non è fascite plantare: tra due settimane torna in gruppo Il comunicato ufficiale della società giallorossa

La notizia è che non si tratta di "fascite plantare", un'infiammazione pressochè cronica della pianta del piede. Ma a qualche notizia scivolata sulle anse di Internet andava messo un freno e riportata la verità: Simone Verdi nel finale della partita contro la Fiorentina ha avvertito una vitta alla pianta del piede e la successiva risonanza magnetica ha rilevato una distrazione di primo grado della fascia plantare. Dunque un infortunio fastidioso, ma non certo grave. I tempi di recupero sono stimati in tre settimane, di cui una è già ampiamente trascorsa. Questo vuol dire che tra una quindicina di giorni il fantasista pavese dovrebbe tornare adf allenarsi in gruppo.

Questo il Comunicato doveroso da parte della società.

"Il Benevento Calcio, in relazione a quanto comunicato dallo staff sanitario della società giallorossa, rende noto che il calciatore Simone Verdi, durante la gara di Coppa Italia tra Fiorentina e Benevento disputata il 14 agosto 2026, ha riportato una distrazione di primo grado della fascia plantare. In base agli esami strumentali, i tempi di recupero previsti sono di circa tre settimane".