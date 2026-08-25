Problemi ai tornelli, il Benevento si è attivato per trovare eventuali criticità La società sta lavorando per rendere l'ingresso allo stadio sempre più fluido e agevole

Anche sui problemi segnalati dai tifosi relativamente ai tornelli, la società ha stilato un Comunicato Stampa

"A seguito delle segnalazioni emerse in occasione della gara Benevento-Modena del 22 agosto 2026, il Benevento Calcio si è immediatamente attivato, insieme agli organismi preposti alla gestione della sicurezza, per verificare quanto accaduto nelle fasi di ingresso e individuare eventuali criticità, con l’obiettivo di prevenirle e migliorare ulteriormente il servizio in occasione delle prossime gare.

È importante precisare che i cancelli dello stadio vengono regolarmente aperti due ore prima dell’inizio della gara, come previsto dal Regolamento d’Uso dello stadio Ciro Vigorito e dalle indicazioni organizzative della gara. I parcheggi, inoltre, sono accessibili già tre ore prima dell’inizio della partita, come indicato nelle comunicazioni relative alla prevendita.

Il Benevento Calcio intende fare tesoro di quanto segnalato e sta già lavorando per rendere l’ingresso allo stadio sempre più fluido e agevole.

Allo stesso tempo, si invita tutta la tifoseria a recarsi allo stadio con il dovuto anticipo, evitando di concentrare l’arrivo nell’ultima mezz’ora prima del fischio d’inizio. Anticipare l’arrivo consente infatti di effettuare i controlli e raggiungere il proprio settore con maggiore tranquillità, contribuendo a rendere più sicuro e ordinato l’ingresso per tutti.

L’obiettivo comune è permettere a tutti i tifosi di vivere la partita nel migliore dei modi, sin dal momento dell’arrivo allo stadio".