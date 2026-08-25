Problemi ai tornelli, il Benevento si è attivato per trovare eventuali criticità

La società sta lavorando per rendere l'ingresso allo stadio sempre più fluido e agevole

problemi ai tornelli il benevento si e attivato per trovare eventuali criticita
Benevento.  

Anche sui problemi segnalati dai tifosi relativamente ai tornelli, la società ha stilato un Comunicato Stampa

"A seguito delle segnalazioni emerse in occasione della gara Benevento-Modena del 22 agosto 2026, il Benevento Calcio si è immediatamente attivato, insieme agli organismi preposti alla gestione della sicurezza, per verificare quanto accaduto nelle fasi di ingresso e individuare eventuali criticità, con l’obiettivo di prevenirle e migliorare ulteriormente il servizio in occasione delle prossime gare.
È importante precisare che i cancelli dello stadio vengono regolarmente aperti due ore prima dell’inizio della gara, come previsto dal Regolamento d’Uso dello stadio Ciro Vigorito e dalle indicazioni organizzative della gara. I parcheggi, inoltre, sono accessibili già tre ore prima dell’inizio della partita, come indicato nelle comunicazioni relative alla prevendita.
Il Benevento Calcio intende fare tesoro di quanto segnalato e sta già lavorando per rendere l’ingresso allo stadio sempre più fluido e agevole.
Allo stesso tempo, si invita tutta la tifoseria a recarsi allo stadio con il dovuto anticipo, evitando di concentrare l’arrivo nell’ultima mezz’ora prima del fischio d’inizio. Anticipare l’arrivo consente infatti di effettuare i controlli e raggiungere il proprio settore con maggiore tranquillità, contribuendo a rendere più sicuro e ordinato l’ingresso per tutti.
L’obiettivo comune è permettere a tutti i tifosi di vivere la partita nel migliore dei modi, sin dal momento dell’arrivo allo stadio". 

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