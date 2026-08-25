Benevento Città spettacolo e lite a piazza Roma: in città anche Reparto Mobile Riunione in Prefettura e controlli rafforzati per gli eventi in programma in città

Si è svolta questa mattina una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal Prefetto di Benevento con al centro gli ultimi episodi di cronaca registrati a piazza Roma, lungo Corso Garibaldi e le manifestazioni in occasione della 47^ edizione della manifestazione “Benevento Città Spettacolo” in programma da oggi e fino 30 agosto prossimo.

Il dispositivo varato prevede servizi aggiuntivi agli ordinari servizi di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio nelle aree di svolgimento degli eventi, tutte collocate all’interno del contesto urbano della città di Benevento.

In particolare è stato previsto un congruo rafforzamento dei servizi in occasione degli spettacoli, anche ad ingresso libero, che si prevede richiameranno un folto pubblico, prevalentemente giovanile, proveniente anche da altre province.

"Pertanto - spiegano dall aPrefettura di Benevento -, in occasione dell’esibizione del rapper Dipinto, in programma questa sera nella stessa Piazza, saranno impiegate 24 unità delle forze di polizia statuale (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) previste con ordinanza del Questore, di cui 10 provenienti dal Reparto Mobile di Napoli ottenute a seguito di richiesta di rinforzo. Analoga richiesta di venti unità di rinforzo è stata inoltrata al Dipartimento di Pubblica Sicurezza per il concerto di Kid Yugi che si terrà giovedì 27 agosto in Piazza Cardinal Pacca.