Vandali in azione a Montesarchio: danneggiata la scuola La Garde Il sindaco Sandomenico: fatto grave e inaccettabile. Indagano i carabinieri

Hanno spaccato finestre, porte e servizi iginenici, oltre che aprire i rubinetti e provocare allagamenti. Vandali in azione nelle ultime ore a Montesarchio, all'interno della scuola La Garde, struttura appena ultimata, sulla quale sono stati realizzati importanti interventi e che non è stata ancora formalmente consegnata al Comune dall’impresa esecutrice.

"Vedere un bene destinato ai nostri ragazzi - scrive in una nota il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico - e alla nostra comunità danneggiato prima ancora della sua piena restituzione alla città provoca amarezza e indignazione.

Non si tratta soltanto di muri, infissi o attrezzature danneggiate. Danneggiare una scuola significa colpire un bene di tutti, realizzato con risorse pubbliche e destinato ai nostri figli.

Abbiamo immediatamente chiesto di ricostruire con precisione il periodo nel quale può essere avvenuta l’intrusione e saranno interessate le Forze dell’Ordine affinché vengano svolti tutti gli accertamenti necessari, anche attraverso la verifica delle eventuali immagini disponibili presso sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Parallelamente saranno verificati, insieme all’impresa esecutrice e agli uffici competenti, l'entità dei danni, le modalità dell'accesso alla struttura e ogni profilo connesso alla custodia del cantiere, considerato che l'immobile non è stato ancora formalmente consegnato al Comune.

Chi ha compiuto questo gesto - conclude il primo cittadino - deve sapere che non sarà considerato una semplice bravata.

Montesarchio investe nelle proprie scuole perché investe nel futuro dei propri ragazzi. Difendere questi luoghi significa difendere la nostra comunità".