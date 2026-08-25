Ritiro della Smart Card, aperto sportello in via Santa Colomba

Trasporto pubblico locale. Dopo l'appello lanciato dalla Federconsumatori di Benevento

ritiro della smart card aperto sportello in via santa colomba
Benevento.  

Dopo le numerose segnalazioni e le richieste avanzate nelle scorse settimane, finalmente è stato aperto lo sportello di via Santa Colomba, presso l’ex deposito Trotta, destinato al servizio di ritiro della Smart Card.

"L’apertura - spiega Antonio Barletta della Federconsumatori - rappresenta un importante passo avanti per i cittadini di Benevento, in particolare per le persone più fragili, che da oggi possono rivolgersi direttamente allo sportello per usufruire del servizio attivo e procedere al ritiro della propria tessera".

La Federconsumatori di Benevento esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto, che va nella direzione di garantire maggiore accessibilità e attenzione alle esigenze degli utenti.

"Accogliamo con soddisfazione l’apertura dello sportello – dichiara Federconsumatori Benevento –. Dopo le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, finalmente è stato dato seguito alle richieste e oggi è disponibile un punto di riferimento concreto per il ritiro della Smart Card. È un servizio importante per la comunità e siamo lieti che si sia arrivati a una soluzione

La Federconsumatori continuerà a mantenere alta l’attenzione sulle esigenze dei cittadini, affinché i servizi siano sempre più accessibili, efficienti e vicini alla comunità".

 

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