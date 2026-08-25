Ritiro della Smart Card, aperto sportello in via Santa Colomba Trasporto pubblico locale. Dopo l'appello lanciato dalla Federconsumatori di Benevento

Dopo le numerose segnalazioni e le richieste avanzate nelle scorse settimane, finalmente è stato aperto lo sportello di via Santa Colomba, presso l’ex deposito Trotta, destinato al servizio di ritiro della Smart Card.

"L’apertura - spiega Antonio Barletta della Federconsumatori - rappresenta un importante passo avanti per i cittadini di Benevento, in particolare per le persone più fragili, che da oggi possono rivolgersi direttamente allo sportello per usufruire del servizio attivo e procedere al ritiro della propria tessera".

La Federconsumatori di Benevento esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto, che va nella direzione di garantire maggiore accessibilità e attenzione alle esigenze degli utenti.

"Accogliamo con soddisfazione l’apertura dello sportello – dichiara Federconsumatori Benevento –. Dopo le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, finalmente è stato dato seguito alle richieste e oggi è disponibile un punto di riferimento concreto per il ritiro della Smart Card. È un servizio importante per la comunità e siamo lieti che si sia arrivati a una soluzione

La Federconsumatori continuerà a mantenere alta l’attenzione sulle esigenze dei cittadini, affinché i servizi siano sempre più accessibili, efficienti e vicini alla comunità".