A processo per più furti, accusato di averne fatto altri: in carcere Barricelli Benevento. Antonio, 39 anni, era all'obbligo di firma

Ad incastrarlo sarebbero state le immagini delle telecamere, che lo avrebbero indicato come l'autore di alcuni furti messi a segno in città. E' per questo che Antonio Barricelli, 39 anni, di Benevento, da dicembre2025 all'obbligo di firma per altri colpi nel capoluogo e a San Giorgio del Sannio, è finito in carcere.

A disporre la misura è stato il giudice Graziamaria Monaco, dinanzi al quale è già a processo, sulla scorta della richiesta della Procura, alla quale polizia e carabinieri avevano inviato da giugno quattro comunicazioni di notizie di reato. La prima riguardava e i 710 euro spariti dalla cassa automatica dello "Strega Foyer" in via Niccolò Franco, ed era stata seguita da quella relativa al furto di 10 euro dalla gettoniera di un distributore automatico di alimenti e bevande, sul quale era stata rilevata un'impronta, nel cimitero di Benevento,

A Barricelli sono poi stati contestati il furto di 200 euro ed un prosciutto nel locale"Roni's" in via Traiano, e quello ai danni del "The Liffey Irish Pub" in via Sant'Agostino, dove erano stati sottratti il registratore di cassa con 50 euro. Un'attività che nelle ore precedenti era stata anche il bersaglio di un tentativo di furto. Barricelli è difeso dagli avvocati Claudio Fusco e Mria Manna.