Benevento, l’opposizione: "Più strisce blu, basta fare cassa sui cittadini" La nota dei consiglieri comunali di opposizione del Pd

"Una volta il cielo era sempre più blu, oggi a Benevento lo sono soltanto le strisce sull'asfalto. Basta fare cassa sui cittadini". Così i consiglieri comunali di opposizione del Pd Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Francesco Farese e Marialetizia Varricchio. "La rimodulazione del piano parcheggi decisa dall'amministrazione Mastella - proseguono gli esponenti di opposizione- rappresenta l'ennesima stangata a danno dei residenti e dei lavoratori della nostra città. I numeri parlerebbero chiaro anche da soli: più di 300 nuove strisce blu, per un incremento del 20% che porta il totale degli stalli a pagamento alla quota spaventosa di oltre 1.800. Ogni giorno, in varie zone della città, ci sono operai al lavoro per realizzare stalli a pagamento dove prima non c'erano. Chi ha deciso tutto questo? Non ci risulta che sia stato predisposto e approvato il nuovo piano parcheggi. Anzi, l'assessore Cappa ha sempre riferito, anche nelle varie audizioni sul punto in commissione, di aver dato incarico per la realizzazione del nuovo piano parcheggi. E, quindi, come è possibile che, invece, vengano predisposti e realizzati continuamente nuovi stalli a pagamento? Questa scelta, unita alla cancellazione degli abbonamenti mensili, è grave e penalizzante: significa costringere pendolari, lavoratori e famiglie a sborsare cifre insostenibili ogni mese soltanto per andare a lavorare o per sostare nei pressi delle proprie abitazioni, dei negozi o degli uffici pubblici. Significa fare l'esatto contrario di quanto annunciato: con l'aumento del numero di strisce blu, ad esempio in prossimità del Centro Storico, e la riduzione dei parcheggi liberi, è stata realizzata l'ennesima stangata in danno dei commercianti. Riteniamo inaccettabile che si continui a utilizzare la sosta tariffata non come uno strumento di mobilità sostenibile, ma come un mero bancomat per fare cassa a spese dei beneventani. Il malcontento che si respira fra i residenti e tra i commercianti è forte, palpabile e del tutto giustificato. Chiediamo, pertanto, all'assessore Cappa - concludono De Lorenzo, Fioretti, De Longis, Farese e Varricchio - di intervenire immediatamente per porre rimedio a questa situazione insostenibile, senza pensare solo a rivendicare presunti "risultati visibili", dopo ben dieci anni di amministrazione Mastella, come se finora avesse governato qualcun altro".