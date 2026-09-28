De Pierro: "Usati tutti gli strumenti normativi a disposizione" "Azione di prevenzione non è azzeramento del rischio: no a polemiche ineleganti"

"Alludere a responsabilità da parte del Vicesindaco delegato all'Anticorruzione e alla Legalità tradisce uno sterile esercizio polemico che non offre alcun contributo di riflessione. E' stato in questi anni per me un onore e un privilegio poter esercitare una delega di tale alto valore morale e civile. Ne ho avvertito e ne avverto il peso, la responsabilità e la complessità amministrativa", lo scrive in una nota il vicesindaco Francesco De Pierro. "Alla Città, alla stragrande maggioranza dei funzionari e dipendenti comunali, alle Istituzioni posso dire di averlo fatto con la massima correttezza, con rigore, impegno e avendo ben presente la priorità assoluta della Legge e del buon andamento della Pubblica amministrazione.

Per le note vicende, ancorché nel solco del cardine costituzionale della presunzione di innocenza, oggi c'è amarezza. Ma la prevenzione, che abbiamo operato sempre in ogni momento, con tutti gli strumenti normativi che l'ordinamento mette a disposizione non sempre è sufficiente a neutralizzare comportamenti deviati derivanti dall'agire del singolo; i rimedi previsti in tema di anticorruzione sono finalizzati a garantire che la macchina amministrativa nel suo complesso si doti dall'interno dei necessari anticorpi ma certamente non possono impedire qualunque azione illecita. Chiunque operi in ruoli di responsabilità, sa che l'azione di prevenzione non può tradursi in un azzeramento del rischio, come qualsiasi campagna preventiva sulla sicurezza stradale non blocca certo il registrarsi di incidenti. I comportamenti individuali e le sensibilità incidono di più. Ma da un Piao sempre aggiornato a corsi costanti di sensibilizzazione per le risorse umane (ringrazio in proposito i dipendenti comunali che nel corso di questi numerosi focus hanno partecipato con impegno e dedizione) mai abbiamo risparmiato energie su questo versante cruciale, l'impegno è stato enorme. Anche dopo il verificarsi della vicenda giudiziaria abbiamo disposto la rotazione dei dirigenti ad aprile scorso e ora sollecitato la Responsabile Anticorruzione che è la Segretaria generale ad adottare le misure più rigorose consentite dalle norme, in presenza di avviso di garanzia per gravi reati contro la Pa. Mai ho impedito l'accesso agli atti di alcuno, è un attacco volgare che respingo, anzi sono stato il primo a rivendicare la massima trasparenza degli atti e da ultimo durante il Consiglio comunale sui miasni. Mai mi sono sottratto alla dialettica in Aula. Sempre ho agito nel rispetto massimo e ossequioso della Legge e dell'istituzione comunale. Sono avvezzo alla polemica politica che stavolta credo davvero sia sconfinata in una strumentale, ingiustificata e inelegante polemica ad personam", conclude De Pierro.