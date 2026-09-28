Benevento, le classifiche aggiornate del settore giovanile

Nello scorso weekend sono scese in campo soltanto le formazioni under 16 e 15 del Benevento, entrambe sconfitte in casa del Lecce. Hanno riposato, invece, la Primavera e l'under 17. Di seguito, le classifiche dei quattro campionati nazionali.
Primavera 2, la classifica
Perugia 9
Catanzaro 9
Avellino 9
Bari 7
Palermo 7
Benevento 6
Spezia 4
Monopoli 4
Pescara 4
Latina 3
Pisa 3
Ascoli 2
Napoli 1
Frosinone 0
Cosenza 0
Salernitana 0
Under 17, la classifica
Roma 9
Empoli 9
Fiorentina 7
Lazio 6
Catanzaro 6
Napoli 4
Benevento 3
Palermo 3
Frosinone 3
Lecce 3
Ascoli 3
Avellino 2
Arezzo 1
Juve Stabia 1
Under 16, la classifica
Roma 9
Lazio 7
Fiorentina 7
Lecce 7
Empoli 7
Juve Stabia 4
Napoli 4
Palermo 3
Benevento 3
Ascoli 3
Arezzo 3
Catanzaro 2
Frosinone 0
Avellino 0
Under 15, la classifica
Napoli 9
Lazio 9
Roma 9
Lecce 7
Juve Stabia 5
Fiorentina 4
Empoli 4
Benevento 3
Arezzo 3
Palermo 1
Catanzaro 1
Ascoli 1
Avellino 1
Frosinone 1