"Un cervello nel cuore: la neurocardiologia rivela meraviglia" Il convegno che si è svolto domenica 27 settembre a Guardia Sanframondi

Un cervello …nel cuore! Si, a Guardia Sanframondi nel pomeriggio di Domenica 27 Settembre 2026 si è svolto l’importante Convegno organizzato dall’Associazione Gli Amici del Cuore o.d.v sul tema della Neurocardiologia quale altra meta di prevenzione per le malattie cardiovascolari.

Visibilmente commosso, il Presidente de Gli Amici del Cuore Carlo Labagnara ha ringraziato il Sindaco dott. Raffaele Di Lonardo, che ha accolto la platea presso la sala consiliare del Municipio di Guardia, ed ha aperto i lavori che hanno anche festeggiato 25 anni dalla fondazione dell’Associazione.

Il messaggio introduttivo è stato affidato al dottore Giovanni Pigna (Medico PhD Sapienza di Roma) moderatore dell’evento che ha illustrato come la ricerca stia facendo passi da gigante sul tema cardiovascolare “integrando” nuove acquisizioni per le quali il cuore da organo “pompa” diventa esso stesso sede di un ricco sistema neuronale con sue peculiarità funzionali e fonte di feedback per le capacità nobili cerebrali già ben note.

La sintesi della brillante relazione del professore Luigi Matarazzo medico cardiologo (Università Federico II di Napoli) e dei concetti poco prima espressi dal collega cardiologo professore Michele Marzullo è stata chiara: il cuore con i suoi circa 50000 neuroni gestisce le emozioni come primo elemento di impulso verso la ragione a sua volta proprietà del nostro cervello.

Esempio clinico di quanto detto è stata la scoperta della cardiopatia da stress (sindrome Tako-Tsubo) più comunemente descritta come “crepacuore” ha affermato Matarazzo poco prima di mostrare un divertente filmato che ben ha raffigurato il mix tra emozioni e ragione: due personaggi cartoon, maschile e femminile, durante il più entusiasmante e naturale, mai troppo semplice, percorso di corteggiamento coinvolgevano i loro cuori generando emozioni ai due rispettivi cervelli pronti a sovrastare con la ragione. Come andasse a finire è stato poi oggetto di un contento e soddisfatto applauso da parte della platea incuriosita dalle importanti novità oggi trasmesse.

“La Medicina è un percorso fatto di conoscenze, competenze e valori tra cui uno molto semplice ma che rischia di essere confuso: l’umanità” … sono state le incoraggianti parole espresse in maniera unanime dal Sindaco di Guardia dottore Di Lonardo, il Presidente Labagnara ed il Presidente della Provincia Nino Lombardi ai saluti finali.

Prima di concludere i lavori il Sindaco, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, ha conferito all’Associazione un “attestato di benemerenza civica e gratitudine, per aver diffuso la cultura del benessere e della prevenzione, così da rendere la nostra Guardia Sanframondi più sicura, più consapevole, più protetta, più informata e più attenta alla salute. Impegno, che tuttora si diffonde, giorno dopo giorno, nelle nostre piazze e nelle nostre case”.