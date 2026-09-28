Alessandro Bruno riparte dal Pineto L'allenatore beneventano sostituirà l'esonerato Enrico Barillari

Fatale a Enrico Barillari lo 0 a 4 casalingo contro il Grosseto. Per il Pineto è arrivato il momento di cambiare guida tecnica, cosicchè il “mago di Sestri Levante, dopo gli esoneri di Sorrento e Foggia, becca anche questo in terra d'Abruzzo. Al suo posto arriva Alessandro Bruno, “beneventano doc”, fresco della esperienza alla guida del Latina. Bruno in estate era stato sul punto di accomodarsi sulla panchina del Campobasso, ma alla fine i molisani fecero altre scelte. Ora per lui si ripresenta l'occasione di guidare una formazione di serie C a due passi da casa (è sposato e vive a Pescara). Il Pineto ha 7 punti in classifica ed è ancora fuori dalla zona di immediato pericolo, ma il diesse Di Giuseppe ha detto di voler dare un segnale forte prima che sia troppo tardi. Alessandro conosce molto bene i due direttori Di Giuseppe e Masciangelo, visto che proprio quest'ultimo lo portò a Notaresco, squadra con cui ha chiuso la carriera di calciatore e iniziato quella da allenatore nel 2022. Per altro la ridotta distanza con Pescara (20-25 chilometri) gli ha permesso di assistere spesso alle partite casalinghe del Pineto, che conosce già molto bene. L'esordio si prevede impegnativo per Bruno che èatteso dall'insidiosa trasferta sul campo del Guidonia, compagine che ha totalizzato 8 dei 9 punti all'attivo proprio tra le mura amiche. Prima di ricevere al "Mariani-Pavone" la Reggiana, una delle big del girone.