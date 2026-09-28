San Giorgio La Molara: interventi per una rete stradale più sicura Dalla sistemazione e rifacimento del manto stradale alla realizzazione di nuovi tratti viari e canali di scolo

Il Comune di San Giorgio La Molara prosegue il programma di riqualificazione e manutenzione della viabilità comunale e rurale, attraverso una serie di interventi finalizzati a rendere le strade del territorio più sicure, funzionali e facilmente percorribili.

Dalla sistemazione e rifacimento del manto stradale alla realizzazione di nuovi tratti viari e canali di scolo, passando per la riqualificazione della segnaletica stradale e la messa in sicurezza delle aree interessate, gli interventi stanno interessando diverse zone del territorio comunale.

Particolare attenzione è rivolta anche alla viabilità rurale, fondamentale per garantire l'accessibilità ai terreni e sostenere quotidianamente le attività agricole.

Un programma di interventi che mette al centro sicurezza, funzionalità e cura del territorio, con opere concrete realizzate per migliorare la mobilità e la qualità degli spazi pubblici.

L'Amministrazione Comunale conferma così il proprio impegno nella manutenzione e nella valorizzazione della rete viaria, continuando a intervenire sulle infrastrutture necessarie a rendere San Giorgio La Molara un territorio sempre più accessibile e funzionale.