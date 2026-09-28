La via delle acque: Appia Day a Casa Pisani In collaborazione con l’Istituto Fermi di Montesarchio

Da oltre dieci anni, nel primo fine settimana di ottobre, si celebra l’Appia Day, due giorni dedicati ad eventi per riscoprire l’antica strada consolare, con un ricco calendario di manifestazioni che si svolgono in tutte le località toccate dall’Appia da Roma a Brindisi.

Quest’anno per Benevento fornisce il proprio contributo la sede locale dell’Archeoclub, ospitando a Casa Pisani l’Istituto d’Istruzione Superiore Enrico Fermi di Montesarchio. Il prestigioso Istituto caudino, diretto dalla Dirigente Scolastica Pasqualina Luciano, ha in corso un progetto dal titolo “La via delle acque: tra segni di pietra e flussi di storia”, frutto della rigorosa ricerca scientifica condotta da un team di docenti d’eccellenza, comprendente Rosalba Coppolaro, Maria Giuseppina D’Ambrosio, Giuseppina Florio, Giovambattista Teti, Caterina Zimbardi.

L’indagine riguarda il tracciato della Regina Viarum, in particolare il segmento viario compreso tra Caudium e Beneventum. La ricerca ha acceso i riflettori su sei storici ponti romani che da oltre duemila anni resistono come silenziosi guardiani del territorio: Tufaro, Tre Santi, Apollosa, Corvo, Serretelle e Leproso.

Nella giornata di sabato 3 ottobre, alle ore 17:00, verrà inaugurata la mostra, comprendente foto e filmati, che illustra la ricerca fin qui svolta sui sei ponti, mentre alle ore 18:00 si terrà la tavola rotonda per illustrare la ricerca, ma anche per discutere sul tema della riscoperta e valorizzazione di questo importante segmento della via Appia tra Montesarchio e Benevento.

Casa Pisani sarà aperta anche nella mattinata di sabato 3 ottobre, dalle ore 10:00 alle 13:00, per il finissage della mostra sul quadro del Ponte Leproso di Gonsalvo Carelli, di recente acquistato dall’Archeoclub per la collezione permanente di Casa Pisani.