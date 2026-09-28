Keep Clean and Run: da Benevento l'evento simbolo del plogging in Italia Cavallo percorrerà il tragitto da Benevento a Bari, lungo la Via Francigena del Sud

È partita questa mattina alle 8.30 da Benevento, dalla Rocca dei Rettori, la dodicesima edizione di Keep Clean and Run, l'evento simbolo del plogging in Italia e nel mondo ideato dall'ecorunner Roberto Cavallo. Da oggi e per sei tappe, Cavallo percorrerà il tragitto da Benevento a Bari, lungo la Via Francigena del Sud e il Cammino Materano, raccogliendo i rifiuti incontrati lungo il percorso e coinvolgendo le comunità locali.

La prima tappa, di 58 chilometri, si concluderà oggi alle 17.45 a Celle San Vito, primo comune pugliese toccato dalla corsa. Una giornata che, come da tradizione del Keep Clean and Run, alterna la corsa alle attività di sensibilizzazione e agli incontri con amministrazioni, scuole e associazioni del territorio.

La partenza da Benevento è stata accompagnata dall'incontro con l'amministrazione comunale, rappresentata dal Delegato allo Sport Vincenzo Lauro e l’Ing. Rosa Francesca e Alessandro Gisoldi di ASIA. A dare il via alla tappa oltre 300 ragazzi e ragazze delle scuole Federico Torre e Bosco Lucarelli, del Convitto Nazionale Pietro Giannone e dell’IC Giovanni Pascoli. Cavallo, accompagnato da alcuni co-runner proseguirà verso lo stabilimento Pasta Rummo e attraversare il territorio di Paduli. Il percorso toccherà poi Sant'Arcangelo Trimonte, Buonalbergo, Casalbore, Montecalvo Irpino, Ariano Irpino, Greci, Castelfranco in Miscano e Faeto, fino all'arrivo a Celle San Vito. A Buonalbergo è previsto l'incontro con la delegazione delle scuole dell'Istituto Comprensivo "O. Fragnito", mentre a Celle San Vito sarà affiancato da associazioni e cittadini negli ultimi 5 chilometri della tappa, prima dell'arrivo in Municipio e della consegna della bandiera ufficiale al Comune.

Il percorso complessivo

Questa prima tappa apre un percorso complessivo che attraverserà 30 comuni di tre regioni – Campania, Puglia e Basilicata – lungo sei giornate, unendo per la prima volta due cammini simbolo del Sud Italia: le prime tre tappe lungo la Via Francigena del Sud e le successive tre sul Cammino Materano.

Dopo Benevento, il percorso proseguirà da Celle San Vito a Ordona, per poi raggiungere Melfi attraverso la Riserva Naturale Regionale del Fiume Ofanto. Dal 1° ottobre il Keep Clean and Run entrerà nel Cammino Materano, con le tappe Matera-Gravina di Puglia, Gravina di Puglia-Cassano delle Murge e, infine, Cassano delle Murge-Bari, dove si concluderà la dodicesima edizione il 3 ottobre.

Non solo corsa: un movimento collettivo

Roberto Cavallo, Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima, non si limita a percorrere il tragitto: ogni tappa prevede soste e momenti di incontro con amministrazioni comunali, scuole, associazioni sportive e ambientali e cittadini. Sono le comunità locali, insieme alle scuole, a essere protagoniste dell'iniziativa, partecipando alle azioni di pulizia organizzate nei territori o affiancando Roberto nella corsa e nella raccolta dei rifiuti — trasformando il gesto individuale in un'esperienza collettiva di cura dell'ambiente.

Il valore dell'iniziativa è racchiuso nelle parole di Don Pino De Masi, pronunciate a Polistena nel 2017 davanti ai ragazzi delle scuole: «Un territorio curato e pulito è in pace, uno sporco in guerra». È da questo principio che nasce il valore "for peace" del Keep Clean and Run: la pace come condizione che passa anche dalla cura e dal rispetto per ciò che ci circonda.

Keep Clean and Run nasce nell’ambito e come lancio della campagna di sensibilizzazione Europea Let’s Clean Up Europe cui tutti i cittadini europei possono aderire iscrivendo la propria azione di pulizia o di plogging sul sito web: https://ewwr.eu/take-part/#LCUE

Keep Clean and Run – Dodicesima edizione ha il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministro per lo Sport e i Giovani, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, delle Regioni Campania, Basilicata e Puglia, dell'Associazione Vie Francigene e dei comuni di tappa attraversati.