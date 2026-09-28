Italia U21, ultimo test a Tirrenia: Cherubini entra nella ripresa e segna Gli azzurrini partiranno mercoledì alla volta dell'Armenia. Lunedì 5 contro la Polonia

L'italia di Silvio Baldini ne fa dieci anche allo Spezia Primavera nell'ultimo test di Tirrenia prima delle de partite che determineranno l'ammissione alla fase finale del campionato europeo. Ricordiamo che gli azzurrini partirannomercoledì 30 settembre per Yerevan, dove giovedì 1° ottobre alle 18.30 affronteranno l’Armenia. L’ultimo appuntamento del girone sarà invece lunedì 5 ottobre alle 18.15 contro la Polonia, allo stadio Adriatico di Pescara. Con appena due partite ancora da disputare, l’Italia è pienamente in corsa per conquistare il pass per l’Europeo Under 21 del 2027.

Nel tes contro lo spezia sono andati a segno ben nove giocatori diversi, l'unico a regalarsi una doppietta è stato il comasco Liberali. In rete anche il giallorosso Luigi Cherubini, questa volta entrato nella ripresa. Il ragazzo di Tivoli ha segnato il nono gol per gli azzurri al 75'.

Italia U21-Spezia Pimavera 10-0

Italia U21: Mascardi, Lulli, Comuzzo, Chiarodia, Fortini, Pisilli, Faticanti, Ndour, Liberali, Cisse, Koleosho. A disp.: Palmisani, Daffara, Favasuli, Bartesaghi, Lipani, Calvani, Cherubini, Cichella, Camarda, T. Berti, Fini, Moruzzi, Raimondo, Reggiani. All.: Silvio Baldini.

Spezia Primavera: Guidi, Michelotti, Ghetti, Longhi, Francini, Vignali, D’Ambrosio, F. Berti, Camara, Sartori, Trocino. A disp.: Azzoni, Corallo, Gafuri, Di Emidio, Mazzanti, Carbone, D’Auria, Maggiore, Vannucci, Trentinella, De Vita, Bellacci, Enriquez Gonzalez, Del Sante, Ceccarelli. All.: Arturo Lupoli.

Marcatori: 4′ Koleosho, 9′ Faticanti, 11′ Ndour, 26′ Liberali, 35′ Liberali, 52′ Bartesaghi, 70′ Lipani, 71′ Fini, 75′ Cherubini, 87′ Moruzzi.