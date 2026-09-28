Sosta a pagamento a Benevento: al via gli abbonamenti per la zona B Costo mensile di 25,00 € più 1,50 € di commissione. Ecco tutte le strade interessate dal servizio

Da sabato 25 settembre, Benevento Mobilità srl, concessionaria del servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di Benevento, ha attivato l’abbonamento mensile in alcune delle strade comprese nella perimetrazione della “Zona B”. La nuova formula, pensata per agevolare i cittadini che utilizzano quotidianamente le aree di sosta interessate, prevede un costo mensile di 25,00 € più 1,50 € di commissione. Ogni abbonamento avrà una validità di 30 giorni e potrà essere attivato esclusivamente tramite il servizio digitale SpotPay.

“L’Amministrazione – ha dichiarato l’assessore Attilio Cappa - ha ascoltato in queste settimane le esigenze concrete manifestate dai cittadini, in particolare da lavoratori e pendolari, e le ha portate al tavolo con BeMobi, condividendo un percorso e individuando le aree nelle quali intervenire. Da questo confronto siamo giunti all’introduzione degli abbonamenti mensili nelle zone individuate, non servite dalle strutture del Pomerio e di Porta Rufina e in attesa del completamento del nuovo parcheggio dell’ex Terminal Bus. La Città ha espresso le proprie esigenze, l’Amministrazione ha ascoltato, indirizzato e individuato le soluzioni, la società le ha tradotte in servizi. Il progetto della sosta è in evoluzione e continueremo a lavorare perché possa offrire servizi sempre più mirati alle diverse esigenze di chi vive, lavora e si muove a Benevento”.

L’abbonamento è valido esclusivamente nelle aree di sosta individuate dalla segnaletica verticale installata nelle seguenti strade e piazze della città, pertanto si invitano i cittadini e gli automobilisti a verificare sempre la segnaletica installata sul posto prima di lasciare il veicolo, per non incorrere in sanzioni: Via San Giovanni di Dio Via XXV Luglio Via Mariano Russo Via Paolo Diacono Via Lungocalore Manfredi di Svevia Via Grimoaldo Re Piazza Cardinal Pacca Piazza Risorgimento Piazzale Catullo Via del Sole Via Pertini Via Calandra Via Martiri d’Ungheria Via San Giovanni Battista de La Salle Via Salvator Rosa (al termine dei lavori attualmente in corso) Via Pacevecchia.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale https://bemobi.it/strisce-blu nella sezione “Abbonamento Mensile” e sui canali social Facebook e Instagram.