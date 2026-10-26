Parisi: «Ora avanti, congresso e nuova organizzazione a Benevento» Lega, Salvini riconfermato segretario federale.

«Sono stati due giorni di vero congresso, caratterizzati dal confronto, dalla partecipazione e da un dibattito politico autentico. Insieme al sottosegretario Claudio Durigon e al nostro segretario regionale, on. Gianpiero Zinzi, abbiamo sostenuto con convinzione la riconferma di Matteo Salvini alla guida della Lega. A lui rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà continuare a guidare il nostro movimento nelle prossime sfide politiche ed elettorali».

Così Parisi commenta l’esito del congresso federale della Lega, sottolineando anche l’importanza del lavoro svolto sui temi del Mezzogiorno.

«Nel corso del congresso è stata discussa e approvata la nostra mozione dedicata al Sud e alle aree interne, territori che meritano maggiore attenzione, investimenti e risposte concrete. È fondamentale continuare a lavorare affinché queste realtà siano sempre più centrali nell’agenda politica del partito. Il Sud deve essere protagonista delle scelte politiche e strategiche della Lega».

«Adesso è il momento di guardare avanti, rafforzare la nostra presenza sul territorio, dare risposte concrete ai cittadini e prepararci con determinazione ai prossimi appuntamenti elettorali».

Parisi annuncia, inoltre, importanti novità per la Lega nel Sannio: «A breve si terrà il congresso provinciale anche a Benevento e sarà annunciata una segreteria provvisoria che avrà il compito di accompagnare il partito verso l’appuntamento congressuale, favorendo una fase di confronto, partecipazione e rilancio politico sul territorio».

«L’obiettivo è costruire una Lega sempre più radicata, unita e capace di rappresentare concretamente le esigenze dei cittadini, con particolare attenzione al Sud, alle aree interne e alle comunità troppo spesso dimenticate. Da Benevento vogliamo contribuire, con responsabilità e determinazione, alla crescita del partito e alla costruzione di una proposta politica credibile per il futuro del nostro territorio».