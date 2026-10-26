Benevento-Catanzaro al giovane medico Poli di Verona

Due precedenti per il fischietto veneto con la strega, entrambi vittoriosi

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Benevento.  

Sarà il 33enne Alberto Poli di Verona a dirigere domani sera la sfida tra Benevento e Catanzaro. Neo promosso (come il Benevento) dalla Can C proprio in nquesta stagione, è il primo arbitro della sezione di Verona a raggiungere i massimi livelli della serie A e B a distanza di oltre 20 anni dall'ultimo, Andrea Romeo. E' medico di medicina generale e per lui domani sera sarà l'esordio in serie B. Col Benevento ha due precedenti, entrambi nella scorsa stagione: la trasferta a Caravaggio per la sfida con l'Atalanta Under 23 che il Benevento vinse per 4 a 3 dopo aver rimontato dall'1 a 3 e poi la sfida col Foggia al Vigorita, vinta per 1 a 0 con gol di Tumminello. 

Poli sarà coadiuvato dai guardalinee Alessio Berti di Prato e Andrea Bianchini di Perugia. Quarto uomo Giuseppe Mucera di Palermo, al Var Daniele Rutella di Enna, assistente Var Marco Guida di Torre Annunziata.

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