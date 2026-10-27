Tutela sicurezza stradale: i controlli della Polizia Tre patenti ritirate durante le verifiche

La Polizia di Stato di Benevento nel fine settimana dal 23 al 25 ottobre 2026 ha intensificato i controlli specifici di contrasto alla guida in violazione delle norme del codice della strada nell’ottica della prevenzione delle condotte illecite ed alla tutela della sicurezza stradale.

In particolare il personale Sezione Polizia Stradale di Benevento, nell’ambito di tali servizi, ha controllato 23 veicoli e n. 31 persone ed elevato n. 12 contestazioni al codice della Strada, tra le quali l’uso dei radiotelefoni durante la guida ed il sorpasso pericoloso dove vige l’apposito divieto, che hanno comportato la decurtazione di 59 punti sulle rispettive patenti di guida.

Per tali violazioni sono state ritirate n. 3 patenti di guida rispettivamente n. 1 per uso di radiotelefoni durante la guida e n. 2 per soprasso in presenza di apposito divieto.

Nel corso del servizio venivano altresì effettuati n. 2 soccorsi a veicoli in difficoltà. L’operazione rientra nel più ampio programma di prevenzione e sicurezza stradale predisposto per garantire una maggiore tutela degli utenti della strada e a contrastare i comportamenti di guida potenzialmente pericolosi.