Ufficio Bim - Gestione informativa digitale delle costruzioni: ok dalla Giunta Semoforo verde alla costituzione

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane la delibera per il disco verde alla istituzione dell'Ufficio Bim-Gestione informativa digitale delle costruzioni, all'interno del Settore Lavori pubblici. "L'istituzione di questo Servizio di staff Ufficio Bim si pone nell'ottica di una digitalizzazione e informatizzazione della programmazione e realizzazione degli interventi pubblici, così come previsto dall'articolo 3 del Codice dei contratti. Ridurre gli sprechi informativi, minimizzare i margini d'errore e garantire continuità tra fasi progettuali, esecutive e gestionali, assicurando che l’opera pubblica venga governata con strumenti moderni, interoperabili e realmente orientati al risultato sono gli obiettivi che l'Amministrazione persegue con la costituzione di quest'ufficio", spiega l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello nell'illustrare i contenuti del provvedimento.

