Ufficio Bim - Gestione informativa digitale delle costruzioni: ok dalla Giunta

Semoforo verde alla costituzione

ufficio bim gestione informativa digitale delle costruzioni ok dalla giunta
Benevento.  

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane la delibera per il disco verde alla istituzione dell'Ufficio Bim-Gestione informativa digitale delle costruzioni, all'interno del Settore Lavori pubblici. "L'istituzione di questo Servizio di staff Ufficio Bim si pone nell'ottica di una digitalizzazione e informatizzazione della programmazione e realizzazione degli interventi pubblici, così come previsto dall'articolo 3 del Codice dei contratti. Ridurre gli sprechi informativi, minimizzare i margini d'errore e garantire continuità tra fasi progettuali, esecutive e gestionali, assicurando che l’opera pubblica venga governata con strumenti moderni, interoperabili e realmente orientati al risultato sono gli obiettivi che l'Amministrazione persegue con la costituzione di quest'ufficio", spiega l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello nell'illustrare i contenuti del provvedimento.
 

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