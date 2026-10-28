Caro Carburanti: Mastella "risposte concrete e tempestive" La riflessione del consigliere regionale

«Non ci interessano le primogeniture né mettere bandierine politiche. Di fronte a un'emergenza che sta mettendo in ginocchio agricoltori e autotrasportatori campani, l'unica priorità è dare risposte concrete e tempestive alle imprese e ai lavoratori».



Lo dichiara il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro), spiegando la scelta di far confluire la mozione presentata insieme ai colleghi di Casa Riformista in un documento unitario con il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e gli altri gruppi di maggioranza.



«La nostra mozione era stata depositata prima di quella degli altri gruppi, ma abbiamo scelto, per senso di responsabilità, di favorire una sintesi condivisa, lasciando volentieri al collega Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico, la presentazione del testo unitario in Consiglio regionale. Non conta chi arriva prima, ma ciò che riusciamo a ottenere per chi è in difficoltà».



La mozione impegna la Giunta regionale a istituire un Fondo straordinario contro il caro carburanti, individuando e recuperando risorse regionali, nazionali ed europee per garantire ristori rapidi alle imprese, con particolare attenzione ai piccoli autotrasportatori esclusi dagli aiuti statali e alle aziende agricole. Tra le misure previste figurano anche l'attivazione dei 13 milioni di euro già individuati per il comparto agricolo, interventi a sostegno della liquidità, possibili agevolazioni fiscali, procedure semplificate e maggiori aiuti per le imprese delle aree interne, montane e delle isole minori.



«Abbiamo voluto un documento che non si limitasse a denunciare il problema, ma indicasse strumenti, risorse e tempi di intervento. La politica deve saper mettere da parte i protagonismi quando sono in gioco la sopravvivenza delle imprese, il lavoro e la tenuta economica dei nostri territori. L'unità della maggioranza su questa emergenza è il segnale che abbiamo voluto dare», conclude Mastella.