Acqua pubblica: Cerreto Sannita si mobilita Sabato escursione alle sorgenti e dibattito pubblico

alorizzare la risorsa idrica locale, promuovere la partecipazione attiva della comunità e confrontarsi sulle prospettive di tutela dell’acqua pubblica. Con questi obiettivi prende forma a Cerreto Sannita il costituendo Comitato per l’Acqua Pubblica, che per la giornata di sabato promuove un doppio appuntamento sul territorio e lancia ufficialmente la campagna di adesione rivolta a tutti i cittadini.

L'iniziativa nasce dalla volontà di non rassegnarsi a decisioni calate dall'alto e di fare chiarezza sul futuro della gestione idrica. La convinzione alla base della mobilitazione è che la conoscenza diretta del patrimonio naturale e il coinvolgimento informato della cittadinanza siano i primi fondamentali passi per custodire e difendere i beni comuni del territorio.

Il programma di sabato

La giornata sarà strutturata in due momenti complementari dedicati all'ambiente e all'approfondimento:

Ore 8:30 – Escursione "Lungo il Torrente Lente a Fontana Macioccia" Una passeggiata immersa nella natura, aperta a famiglie e cittadini di ogni età (percorso facile di 3,5 km), per riscoprire le antiche sorgenti e la storia idrica di Cerreto Sannita.

Ritrovo: Ore 8:30 in Piazza Roma (partenza ore 9:00 con auto proprie).

Inizio camminata: Ore 9:30 presso Monte Coppe (Ponte sul torrente Lente).

Equipaggiamento: Abbigliamento comodo e scarpe da trekking obbligatorie.

Ore 17:00 – Dibattito Pubblico: Un incontro aperto alla cittadinanza dal titolo: «L'acqua di Cerreto Sannita: prospettive alla luce delle ultime decisioni dell'EIC e delle iniziative dei comuni». L'evento ha lo scopo di tracciare un quadro aggiornato della situazione e confrontarsi sulle possibili azioni a tutela dell'autonomia locale.

Al via la raccolta adesioni

In occasione degli appuntamenti di sabato sarà possibile sottoscrivere l'adesione al costituendo Comitato per l'Acqua Pubblica. L'invito a partecipare e a unire le forze è aperto a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle realtà del territorio interessate a fare la propria parte con senso civico e responsabilità.