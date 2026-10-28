Trionfo di stile, arte e cooperazione al Teatro Romano di Benevento La rete delle scuole campane celebra la prima edizione del “Festival del Made in Italy”

Una grande festa della creatività, dell'ingegno giovanile e delle radici culturali della Campania: si è concluso con uno straordinario successo il “Festival del Made in Italy – Notte della Moda”, evento promosso dall'IIS “Alessandro Lombardi” di Airola in qualità di istituto capofila e andato in scena nella storica cornice del Teatro Romano di Benevento, palcoscenico naturale per le collezioni realizzate con passione ed esperta manualità dai veri protagonisti della giornata: le studentesse e gli studenti degli istituti professionali e artistici ad indirizzo Moda della regione.

Sugli abiti che hanno sfilato in passerella, ricami e tessuti hanno raccontato gli ingredienti fondamentali della nostra terra: i colori cristallini del mare e i frutti rigogliosi della Costiera, i profumi dei vitigni tra le colline dell'Irpinia, i maestosi monumenti vanvitelliani della Reggia di Caserta e del territorio di Airola, le suggestioni popolari di Napoli – in un continuo ed affascinante equilibrio tra sacro e profano – e l'iconica silhouette del Vesuvio.

Ad accompagnare e guidare il talento dei ragazzi in questo percorso formativo di altissimo profilo è stato un affiatato team di docenti e dirigenti scolastici, a dimostrazione dell'impegno quotidiano con cui la scuola orienta le nuove generazioni verso le professioni del settore moda. A scandire i tempi dell'emozionante manifestazione è stata la docente Sonia Reale, che ha condotto l'evento indossando l'abito della Ianara, confezionato dalle studentesse dell'IPIA Moda dell'IIS Lombardi. La sfilata è stata impreziosita dalle esecuzioni musicali dal vivo a cura dell'Ensemble strumentale del Liceo Musicale dell'IIS Lombardi di Airola, creando una sinergia perfetta tra arte sartoriale e note.

L'evento ha visto la partecipazione e il caloroso benvenuto di un parterre istituzionale di grande prestigio: Rosa Di Gioia (rappresentante INDIRE), il Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella, Domenica Di Sorbo (già dirigente tecnico del MIM), Lucia Viespoli (dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale), Marcello Palladino (consigliere comunale di Benevento delegato all'Istruzione) e Ferdinando Creta (direttore artistico sez. arte contemporanea Museo Arcos).

Accanto all'IIS "A. Lombardi" di Airola (BN), hanno contribuito al successo dell'iniziativa gli istituti della rete in ordine alfabetico: l'IIS "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Afragola (DS Prof.ssa Giovanna Mugione), l'IIS "Don Geremia Piscopo" di Arzano (DS Dott.ssa Caterina Errichiello), l'IIS "Palmieri Rampone Polo" di Benevento (DS Prof. Nazzareno Miele), l'IIS "Carafa Giustiniani" di Cerreto Sannita (DS Dott.ssa Giovanna Caraccio), l'IIS "Europa" di Pomigliano d'Arco (DS Prof.ssa Angela Comparone) e l'IIS "R. Levi Montalcini - G. Ferraris" di Saviano (DS Prof. Domenico Ciccone).

«Vedere il Teatro Romano riempirsi di bellezza, gioventù e sapienza artigianale è stata un'emozione indescrivibile», dichiara la dirigente scolastica dell'IIS "A. Lombardi", Maria Pirozzi, ideatrice e promotrice dell'iniziativa. «Questo Festival ha dimostrato la forza straordinaria della rete educativa: una scuola capace di superare i perimetri individuali per fare squadra e per gioire, con profonda generosità, dei successi reciproci dei nostri ragazzi. Quando le istituzioni scolastiche lavorano in sinergia tra loro e con il territorio, la scuola diventa un motore culturale potente, in grado di far riscoprire ai giovani la Storia, l'arte e l'identità della propria terra. Il Made in Italy non è solo un marchio, ma è l'anima del nostro saper fare: oggi i nostri studenti hanno dimostrato che il futuro della moda ha radici salde nella nostra tradizione e mani protese verso l'innovazione».