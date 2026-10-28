C'è lo sciopero, il Benevento parte per Cremona domani La squadra parte in pullman e si fermerà per una seduta di allenamento a Coverciano

Una settimana travagliata, non c'è che dire. Due trasferte lunghe inframmezzate dalla sfida col Catanzaro. In un momento costellato da scioperi e manifestazioni di ogni tipo.

Proprio per via dello sciopero generale previsto per venerdì 30 ottobre, il settore della logistica con a capo il Club Manager Alessandro Cilento, ha deciso di modificare il programma di viaggio della delegazione del Benevento Calcio, anticipando la partenza a domani, giovedì 29 ottobre, e organizzando il trasferimento con bus societario.

Col nuovo programma partenza e tappa intermedia a Coverciano

Il nuovo programma prevede dunque un giovedì completamente diverso da quello che era stato programmato in un primo momento. Ci si ritrova alle 12 allo stadio Vigorito, alle 12,30 si pranza al Catering Messina, alle 13 si parte col Bus societario direzione Centro Tecnico Federale di Coverciano. L'arrivo a Coverciano è programmato per le 18,30 circa e lì la delegazione pernotterà.

Venerdì 30 è prevista una seduta di allenamento mattutina a Coverciano, poi cin sarà il pranzo e alle 14,30, sempre col Bus societario si partirà alla volta di Cremona.

Sabato alle 15 c'è la sfida allo Zini con la Cremonese di Fabio Pecchia.

Per il rientro, è prevista la partenza dallo stadio entro le ore 17:40 verso la Stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana, da cui si prenderà il treno Italo delle ore 19:28, con arrivo a Napoli Centrale alle ore 23:48. Seguirà il trasferimento con bus societario a Benevento.