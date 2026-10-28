Fucci segretario regionale Campania del M.E.D.A. focus su disabilità e welfare La nomina è stata ufficializzata dai vertici del movimento

Alessandro Fucci è il nuovo segretario regionale per la Campania del M.E.D.A. (Movimento Europeo Diversamente Abili), forza politica e movimento di tutela attiva dei diritti e dell’inclusione.

La nomina è stata ufficializzata dai vertici del movimento Maria Riccelli e Massimo Nigro, rispettivamente presidente e segretario nazionale del M.E.D.A.

L’obiettivo del movimento è quello di aprire in Campania un tavolo permanente di ascolto e proposta politica, puntando a potenziare il welfare territoriale, monitorando l’efficacia dei servizi socio-sanitari regionali e locali; promuovere la vita indipendente e l’inclusione lavorativa, lottando contro le barriere architettoniche, burocratiche e culturali; costruire una rete capillare di rappresentanza politica, portando le istanze delle persone con disabilità, delle famiglie e dei caregiver direttamente nelle sedi istituzionali decisionali.

Fucci, 50 anni, di Telese Terme (Benevento), laureato in Gestione d’Impresa e già legale rappresentante dell’associazione ALI APS, assume l’incarico portando in dote una solida competenza amministrativa e una profonda conoscenza delle dinamiche socio-sanitarie territoriali.

“Con questa nomina – commenta la presidente Riccelli – il M.E.D.A. rafforza la propria presenza strategica in Campania, ponendosi come interlocutore autorevole nei confronti delle istituzioni regionali e locali per incidere concretamente sulle politiche di welfare, disabilità e fragilità. Ringrazio di cuore Fucci per aver accettato questo prestigioso e impegnativo incarico politico e operativo. La sua visione manageriale e la sua spiccata sensibilità sociale rappresentano gli strumenti ideali per dare forza alla nostra azione politica sul territorio e tradurre i nostri princìpi in battaglie concrete per i cittadini”.

“La nomina di Fucci – aggiunge Duccio Curione, dirigente nazionale M.E.D.A. – segna un punto di svolta fondamentale per la nostra presenza in Campania. Siamo estremamente fiduciosi che, sotto la sua guida, il Movimento saprà radicarsi con forza in tutte le province e in tutti i comuni, diventando il punto di riferimento politico imprescindibile per chi rivendica diritti, dignità e parità di accesso ai servizi”.

“Un ringraziamento speciale va ad Alessandro Fucci per il coraggio politico e la militanza con cui ha scelto di scendere in campo per dare voce a chi troppo spesso non l’ha. In una regione complessa come la Campania, dove permangono drammatiche sacche di sofferenza, ineguaglianze e carenze strutturali nei servizi, il M.E.D.A. alzerà la voce e farà sentire la propria presenza per pungolare la politica e le istituzioni locali, esigendo risposte immediate e concrete per le persone fragili”, conclude il segretario nazionale Nigro.