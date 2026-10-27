Serie B / Diretta Benevento-Catanzaro, spavento per Arditi LIVE Segui la testuale del match del Vigorito, valido per la nona giornata di campionato

Al Vigorito si gioca il match tra Benevento e Catanzaro, valido per la nona giornata di campionato. Gli stregoni sono a caccia del sesto risultato utile consecutivo, contro una squadra reduce da un pesante 6-1 rimediato in casa contro l'Ascoli che ha portato all'esonero di Gorgone e alla chiamata di Michele Mignani.

1' - Comincia il match con circa 14 minuti di ritardo

19:10 - Squadre in campo

19:08 - Si attende l'ingresso delle squadre

19:05 - Si tratta di Arditi. Il calciatore è uscito con le proprie gambe dopo il soccorso dei medici e sarà trasportato in ambulanza

18:58 - Grande paura sulla panchina del Catanzaro. I calciatori hanno chiamato i sanitari con veemenza, probabilmente c'è stato un malore per un tesserato

Benevento-Catanzaro, il tabellino

BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Dalle Mura, Beruatto; Siatounis, Maita, Kouan; Lamesta, Salvemini, Cherubini. A disp.: Esposito, Prisco, Caldirola, Mannini, Simonetti, Schimmenti, Saio, Romano, Okereke, Mignani, Verdi, Tumminello. All.: Floro Flores

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Candela, Tchaouna, Petriccione, Alesi, Dorval; Iemmello, Koffi. A disp.: Marietta, Postiglione, Buso, Pogacar, Pafundi, Cassa, Verrengia, Di Francesco, Frosinini, D'Alessandro, Arditi, Mosti. All.: Mignani

Arbitro: Poli di Verona. Assistenti: Berti di Prato e Bianchini di Perugia. Quarto ufficiale: Mucera di Palermo. VAR e AVAR: Rutella di Enna e Guida di Torre Annunziata