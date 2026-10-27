Benevento-Catanzaro, grosso spavento per Arditi: cosa è successo Paura per il calciatore dei calabresi prima del fischio d'inizio

Il match tra Benevento e Catanzaro è cominciato con circa 14 minuti di ritardo, a causa di malore accorso al calciatore dei calabresi Arditi. A quanto pare, il classe 2006 sarebbe scivolato, cadendo a terra e lamentando successivamente un dolore alla spalla. Una volta entrato in campo e seduto in panchina, Arditi ha perso i sensi. I compagni di squadra hanno chiamato con grande spavento i sanitari che sono accorsi in maniera tempestiva per fornire le cure del caso al calciatore. Fortunatamente, Arditi si è ripreso ed è uscito dal terreno di gioco con le proprie gambe, per i dovuti accertamenti.