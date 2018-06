Tennis: TC 2002 Cloud Finance, c'è il sogno play off I sanniti sfidano il CT Albinea nella gara che regala l'accesso alla finale per la A2

Tutto o niente. Dentro o fuori. Il TC 2002 Cloud Finance Benevento si gioca tutto nella sfida play off contro il CT Albinea. Match che verranno disputati in Emilia Romagna e possono regalare l'accesso alla finale promozione. In casa sannita un pezzo di sogno è già stato realizzato.

Con la qualificazione ai play off è arrivata la salvezza che era il vero obiettivo del Circolo del presidente Marco Fusco. Quindi gli uomini del direttore tecnico Antonio Leone potranno scendere in campo col cuore leggero e la voglia di stupire ancora. Il match non è impossibile, ma il fattore campo può comunque fare la differenza.

Gli emiliani sono favoriti anche perché fino ad ora hanno offerto ottime prestazioni con Federico Ottolini 2.3, Lorenzo Bocchi 2.4, Matteo Fortini 2.5, Nicola Ronzoni 2.6 e Luigi Moretti 2.6. Giocatori dalla classifica non altissima ma molto efficaci in un torneo come quello di serie B.

La vincente accederà alla finale che regala la serie A2 contro il CT Brindisi che si disputerà con gara di andata e di ritorno.