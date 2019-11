Edil Appia Sant'Agnese, primo ko I sangiorgesi cedono all'Arzanese per 82 a 71

Dopo due vittorie su due davanti al pubblico amico, arriva la prima sconfitta casalinga per l’Edil Appia Basket Sant’Agnese che nella sesta giornata del campionato di Promozione cede all’Henjoy Basket Arzanese per 82 a 71.

Gara in equilibrio ma con gli ospiti sempre in pieno controllo. Dopo un primo tempo con le squadre a contatto (35-38 al 20’), Arzano piazzava il break decisivo nel corso del terzo quarto: grazie ad un pressing intenso ed una difesa varia ed assai coriacea costringeva i padroni di casa a numerose palle perse. Si arrivava così ad un ultimo quarto con un gap in doppia cifra (51-62 al 30’), un gap gestito con maestria dai partenopei che hanno così chiuso sul +11 finale. Una sconfitta che allontana i ragazzi della presidentessa Manganiello dalla vetta ma che li fa restare al tempo stesso nella “zona sinistra” della classifica e quindi nel gruppone che ad oggi parteciperebbe ai playoff.

“Abbiamo disputato una gara sottotono – ammette coach Mirra – non riuscendo mai ad impensierire i nostri avversari se non nel primo quarto. Abbiamo sofferto fin troppo la loro intensità e la varietà delle loro difese alle quali non ci siamo mai adattati. Conseguenza di ciò sono state le numerose palle perse e soprattutto i numerosi uno contro uno che non ci hanno permesso di giocare in maniera fluida come sappiamo. Abbiamo infatti fatto fatica a muovere il pallone. Erano tutti attacchi di palleggio e non di passaggio. Ci è mancata la capacità di andare in area con costanza. Faccio i complimenti all’Arzanese perché ha meritato la vittoria. Noi, dal canto nostro, dobbiamo immediatamente tornare in palestra per

lavorare sui nostri limiti e rimediare agli errori”.

Prossimo appuntamento per l’Edil Appia domenica 24 novembre (ore 19) quando la truppa di coach Mirra farà visita all’Hotel Donato Audax Gaudianum.



IL TABELLINO

EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE – HENJOY BASKET ARZANESE 71-82 (17-16; 18-22; 14-23; 21-21)

Edil Appia Basket Sant’Agnese: Marino 18, Cubelli 3, Bosco, Marallo 13, Cavuoto 7, De Lorenzo, Del

Sordo 6, Arcari, Salerno, Parziale 3, Musto 18, Melillo 3. Coach: Davide Mirra