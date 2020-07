Campionato nazionale zona, in vela la sannita Frattolillo Nello scorso week end la manifestazione a Termoli

Il campionato nazionale zonale – classe Laser – ha fatto tappa al Circolo della vela di Termoli nello scorso week end. Una prestigiosa manifestazione sportiva velica che ha visto la partecipazione dei giovani velisti tesserati FIV nella categoria Laser. Al termine di queste giornate sono stati premiati i vincitori che parteciperanno in autunno alla selezione nazionale ed europea. In rappresentanza della IX Zona FIV anche la quindicenne velista Fulgida Frattolillo, sannita, che anche quest’anno è riuscita a centrare l’ambito obiettivo di gareggiare in tale importante evento nazionale.

In precedenza aveva già partecipato alla manifestazione nazionale del Trofeo Coni 2017 - la “miniolimpiade” per tutti i giovanissimi sportivi di ogni disciplina under 14 di tutt’Italia - ed al Trofeo OptiSud – selezione nazionale nella categoria optimist. Era la prima volta, però, che si cimentava in una categoria superiore, confrontandosi con atleti più grandi ma soprattutto di maggiore esperienza.

Il risultato è stato lusinghiero per uan giovanissima atleta proveniente da una terra di gladiatori e non di marinai.