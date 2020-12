Nuoto: Pirozzi assente ai tricolori di Riccione La sannita, dopo lo stop per il Covid-19, non era nelle condizioni adatte per gareggiare

Il 2020 di Stefania Pirozzi si chiuderà senza gareggiare ai tricolori di Riccione. Per la prima volta dopo 13 anni la sannita è stata costretta a rinunciare a salire sui blocchi di partenza. Assenza dovuta al covid-19 che ha bloccato la sannita per 47 giorni tra ottobre e novembre. Il ritorno in acqua non è stato per nulla facile e la condizione atletica non permetteva alla nuotatrice delle Fiamme Oro e del Circolo Canottieri Napoli di essere competitiva nelle sue gare: 200 delfino e 200 stile libero.

La Pirozzi ha annunciato la sua rinuncia anche attraverso i propri canali social con molto rammarico. “Con grande dispiacere i Campionati Italiani di Riccione non mi vedranno in vasca per la prima dal 2007. Purtroppo il covid-19 mi ha tenuta molti giorni fuori dall’acqua e la ripresa si sta rivelando più dura e lenta di quanto mi aspettassi, ma con tanta pazienza tornerò e spero che lo farò alla grande”. La Pirozzi nel proprio palmares vanta oltre trenta titoli tricolore e continuerà ad allenarsi al Centro Federale di Verona con Federica Pellegrini (lei sarà presente a Riccione) agli ordini del tecnico Matteo Giunta per presentarsi in buone condizioni in primavera.