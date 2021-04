DP Noleggi SG Volley, vittoria nel big match contro Napoli La squadra sangiorgese è sola al comando del girone, sabato affronterà Pomigliano.

Nel recupero del big match del quinto turno di campionato, le diavole rosse sangiorgesi hanno avuto la meglio contro una buona Far Volley Napoli e restano sole al comando del girone D di C femminile.

Una vittoria importante ottenuta in una gara fondamentale per aggiudicarsi la prima posizione del girone, quella ottenuta dalla DP Noleggi SG Volley, che al Palaveriero di San Giorgio a Cremano, conquista due punti che fanno guardare con ottimismo al prosieguo del campionato. Ottimo l’approccio iniziale della compagine sannita che vince agevolmente i primi due set con parziali netti. Dal terzo set, complice un vistoso calo di concentrazione e fisico, oltre che ad un buon ritorno delle padroni di casa, la gara cambia volto ed ad avere la meglio è la squadra napoletana che riesce a portare la partita al tie break e giocarsela punto a punto fino alla fine.

“E’ stata una gara strana, dai due volti – ha dichiarato il Presidente Camerlengo a fine match. Nei primi due parziali ho visto la mia squadra veramente bene, tutto ha funzionato come doveva. Mi è piaciuto l’atteggiamento, l’attenzione, la tecnica e le bellissime trame di gioco, ma questo non basta, le partite si chiudono alla conquista del terzo parziale. Sicuramente lo staff saprà valutare il perché di questo vistoso calo avuto dal terzo set e anche le ragazze sapranno far tesoro dei tanti errori commessi. Purtroppo giocare ogni tre giorni non aiuta perché si ha poco tempo per preparare le gare, ma questo vale anche per le avversarie. Per ora godiamoci questa vittoria e da domani testa al prossimo impegno”. Appuntamento a sabato prossimo, 17 aprile, al Palasport di Pomigliano contro l’Elisa Volley.