Tennis, B1 maschile: CT San Giorgio ko a Vicenza Sanniti sconfitti 5-1, l'unico punto è stato conquistato da Dell'Elba.

Dopo il ko casalinga di domenica contro Cagliari, il CT San Giorgio del Sannio non è riuscito a riscattarsi nella difficile trasferta di Vicenza. Per gli uomini del presidente Michele Pepe è arrivata un’altra pesante sconfitta per 5-1.

Ad aprire le danze sono stati Vito Dell'Elba e Antonio Pepe. Il primo è stato protagonista di una buona prova contro Tamiello, battuto in rimonta 0/6 6/4 6/3. Il veterano, invece, non è riuscito a giocare ai suoi livelli contro Giacomini. Perso il primo set 7/6, è stato bravo a fare sua la seconda partita per 6/2, ma al terzo il rappresentate di Vicenzo si è imposto per 6/1 sfruttando anche i crampi che hanno colpito il bravo tennista sannita. Nulla da fare anche per Roberto Pepe, battuto 6/1 6/4 da Cavestro.

Chi ha sfiorato la vittoria, invece, è stato il solito Daniele Pepe. Bravo a partire forte vincendo il primo parziale per 6/4, è riuscito a fare il break anche in avvio di secondo set, ma alla fine D’Agostino è rientrato imponendosi con un doppio 6/4 che non può non lasciare un pizzico di rammarico.

San Giorgio sconfitto anche nei doppi con la coppia Roberto Pepe-Francesco Barile superata per 6/4 6/3 dal duo D’Agostino-Giacomini. Ko anche Dell’Elba-Giannattasio che hanno lottato contro Borgo-Cavestro che si sono aggiudicati il match per 10-6 al supertibreak. Dopo questo ko il CT San Giorgio del Sannio è atteso domenica 6 giugno da un’altra trasferta, questa volta sui campi del TC Livorno.